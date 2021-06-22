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Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Автор: Александр Белоус

Индекс финансового стресса (ИФС), который измеряет Национальный банк Украины, находится на уровнях, близких к минимальным. Ситуация стабилизировалась.

Об этом сказал директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук во время презентации Отчета о финансовой стабильности, которая транслировалась на Youtube.

Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, "но очень быстро нормализовался".

Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также "накоплением российских войск на границе с Украиной". "Конечно, финансовые рынки немножко нервничали", - сказал он.

"Но сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням", - сообщил Ваврищук.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) доволен тем, как финансовый сектор прошел коронакризис, который начался в марте прошлого года.

Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что центробанк сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился.

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