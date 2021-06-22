Уровень финансового стресса в Украине близок к минимальному, - НБУ

Как отметил Ваврищук, этот индекс вырос до некоторой степени, когда начинала разворачиваться пандемия в марте и апреле 2020 года, "но очень быстро нормализовался".

Затем наблюдалась определенная волатильность, что было обусловлено ростом доходности безрисковых активов на мировых финансовых рынках, а также "накоплением российских войск на границе с Украиной". "Конечно, финансовые рынки немножко нервничали", - сказал он.

"Но сейчас индекс вернулся к практически минимальным историческим уровням", - сообщил Ваврищук.