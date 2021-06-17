У НБУ заявили про завершення економічної кризи
Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.
Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо, у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.
Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною. "І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.
Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.
Нагадаємо, Національний банк України починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків, запроваджені у відповідь на коронакризу.
Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротяться з 5 до 3 років. Також будуть обмежені обсяги аукціонів: із липня - до 5 млрд грн, із серпня - до 4 млрд грн, із вересня - до 3 млрд грн. Водночас періодичність аукціонів своп процентної ставки з 01 липня зменшиться з двох до одного разу на місяць, а гранична строковість - із 5 до 3 років.
Крім того, НБУ змінить операційний дизайн монетарної політики. Так, із 1 липня строковість депозитних сертифікатів повернеться до докризового показника - із 7 до 14 днів. Це надасть стимули для розвитку міжбанківського кредитного ринку.