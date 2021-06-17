ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У НБУ заявили про завершення економічної кризи

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 червня 2021 14:43
У НБУ заявили про завершення економічної кризи Фото: заступник голови НБУ Дмитро Сологуб (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася. Це логічний крок.

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Криза закінчилася. Економіка цього року зросте, вже зростає, як ми бачимо, у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Як зазначив Сологуб, НБУ очікує, що ситуація з ліквідністю в банківській системі буде нормальною. "І згортання антикризових заходів ніяких проблем не несе. Тому що це саме антикризові заходи", - сказав він.

Тому логічно, що НБУ згортає антикризові заходи, додав Сологуб.

Нагадаємо, Національний банк України починає поступово згортати екстрені заходи з підтримки банків, запроваджені у відповідь на коронакризу.

Так, із 1 липня 2021 року граничні строки кредитів довгострокового рефінансування скоротяться з 5 до 3 років. Також будуть обмежені обсяги аукціонів: із липня - до 5 млрд грн, із серпня - до 4 млрд грн, із вересня - до 3 млрд грн. Водночас періодичність аукціонів своп процентної ставки з 01 липня зменшиться з двох до одного разу на місяць, а гранична строковість - із 5 до 3 років.

Крім того, НБУ змінить операційний дизайн монетарної політики. Так, із 1 липня строковість депозитних сертифікатів повернеться до докризового показника - із 7 до 14 днів. Це надасть стимули для розвитку міжбанківського кредитного ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП кризис
NEWS
Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні
Дощі відходять. В Україну йде спека до +32 на вихідні
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві