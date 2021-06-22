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У НБУ підбили підсумки коронакризи

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 15:17
У НБУ підбили підсумки коронакризи Фото: у НБУ задоволені тим, як банківський сектор пройшов кризу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) задоволений тим, як фінансовий сектор пройшов коронакризу, яка почалася у березні минулого року. Настрої на ринку позитивні.

Про це сказав директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук під час презентації Звіту про фінансову стабільність, яка транслювалася на Youtube.

"У цьому звіті ми по суті підбиваємо підсумки кризи, через яку економіка і фінансовий сектор пройшли від початку березня 2020 року. Умовно це звіт позитивних меседжів. Практично всі меседжі у нашому звіті позитивні… Ми повністю задоволені тим, як банківський сектор пройшов кризу", - сказав він.

Водночас заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив: "Якщо подивитися на цей звіт, то можна побачити, що для банківської системи криза так і не почалася".

За його словами, було багато побоювань, що "і цього разу все буде погано", і на першому етапі дійсно були проблеми. "Але все ж таки, ситуація цілком нормально, і банківська система працює".

Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що НБУ не планує поновлювати антикризові заходи, які були введені навесні 2020 року та скасовані у червні 2021 року.

Нагадаємо, 17 червня заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк України згортає антикризові заходи підтримки банків через те, що криза закінчилася.

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Національний банк України кризис
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