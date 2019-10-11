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Рівень довіри до Зеленського перевищує 70%

Новини » Політика    11.10.2019 - 14:12
Рівень довіри до Зеленського перевищує 70%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці в жовтні 2019 року довіряють тільки представникам влади

Президенту України Володимиру Зеленському на початку жовтня 2019 року довіряють 70,5% українців, не довіряють -22,1%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, крім того, довіра висловлюється голові Верховної ради Дмитру Разумкову (54%), Олексію Гончаруку (36%). Серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, лише вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).

Недовіра найчастіше висловлюється колишньому генпрокурору Юрію Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), екс-спікеру парламенту Андрію Парубію (83%), п'ятому президенту України Петру Порошенку (80%).

Довіра до політиків

Рівень довіри до Зеленського перевищує 70%

razumkov.org.ua

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. серед 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки що зарано давати оцінку.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2019 року 71% українців були задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського.

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