Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих в Європі

Рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами. Про це йдеться в "Огляді ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в доповіді, рівень безробіття в Україні громадян у віці у віці 15-70 років у ІІІ кварталі 2019 року становив 7,3%. У той же час в Чехії цей показник був на рівні 2,1%, у Німеччині - 3,1%. Значно вищим, ніж в Україні було безробіття в Іспанії - 13,9%.

Крім того, Україна знаходиться серед аутсайдерів за рівнем зайнятості населення в порівнянні з більшістю країн ЄС. У віці 15 років і старше рівень зайнятості в Україні становив 52,7%, у той час як в Нідерландах - 62,8%, Німеччині - 60,0%.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата в Україні в третьому кварталі 2019 року становила 382 євро. У той же час Латвії цей показник був на рівні 1 091 євро на місяць (у 2,9 рази більше), у Польщі середня зарплата була 1 143 євро (у 3 рази більше), у Чехії - 1 310 євро (у 3,4 рази більше).

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість безробітних в Україні в III кварталі 2019 року у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,3 млн осіб. Рівень безробіття серед робочої сили віці 15 років і старше склав 7,2%, а серед осіб у віці 15-70 років - 7,3%.