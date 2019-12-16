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Рівень офіційного безробіття в Україні різко виріс

Новини » Економіка     16.12.2019 - 12:45
Рівень офіційного безробіття в Україні різко виріс
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кількість безробітних зросла на 30 тисяч після зниження в літні місяці та на початку осені

У листопаді 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 288,9 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні 2019 року (259,3 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій в листопаді становила 80,9 тисяч (у жовтні 102,8 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 4,0 (у жовтні - 3,0).

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога безробітним збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн в місяць.

Відзначимо, за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,7 млн осіб, а кількість безробітних відповідного віку - 1,4 млн осіб. За даними Держстату, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років порівняно з відповідними даними попереднього року становив 58,6%, а серед населення працездатного віку - 68,1%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, за останні три роки третина українців (31%) опинялися в ситуації, коли більше трьох місяців не мали роботи або займалися її пошуком, тоді як дві третини жителів України (64%) в такій ситуації не опинялися.

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