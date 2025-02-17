Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины

"Мы прилетели в Мюнхен в плохом настроении, улетаем уже в гораздо лучшем", – эту фразу РБК-Украина услышало сразу от нескольких членов украинской делегации.

На смену настроения повлияли две причины. Первая – первый масштабный личный контакт с топ-представителями новой американской администрации прошел довольно успешно. При этом по ходу недели события развивались довольно угрожающе.

Сперва Дональд Трамп впечатлил всех своим звонком Путину и дальнейшими комментариями на украинскую тематику, в том числе анонсами новых контактов и даже полноценных переговоров с россиянами. Добавил беспокойства и министр обороны США Пит Хегсет, который во время своих выступлений в штаб-квартире НАТО прямым текстом заявил, что членство в Альянсе Украине не светит.

Не то чтобы ранее кто-то серьезно обещал Украине членство в НАТО, но сам факт того, что американский топ-чиновник говорит подобные вещи открыто и в довольно агрессивной тональности, наглядно демонстрировал – времена изменились.

"Это такая тактика переговоров у Трампа с нами – брать нахрапом, забрасывать какими-то идеями, инициативами, анонсами переговоров и так далее: давайте быстро вот это подпишем, давай вот прямо сейчас встретимся и все решим и т.д.", – сказал РБК-Украина опытный украинский экс-чиновник на полях Мюнхенской конференции.

Помимо бесконечного потока заявлений от Трампа, ситуацию накаляли и столь же бесконечные "инсайды" от западных медиа. И то, и другое приходилось опровергать организаторам конференции и лично Зеленскому: например, о том, что уже в Мюнхене пройдут какие-то украино-американско-российские переговоры, или что они состоятся чуть позже, но в Саудовской Аравии.

В практической плоскости напор Трампа вылился в подталкивание Украины к подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, проект документа на неделе привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент.

Американцы хотели подписать его уже в Мюнхене с очевидной мотивацией – это можно было бы выгодно "продать" собственной аудитории в Штатах. Мол, в отличие от Байдена мы не просто отправляем миллиарды в Украину, а напротив, осуществляем выгодную сделку.

Перед украинской делегацией стояла сложная и двоякая задача. Во-первых, не "прогнуться" под американцев слишком сильно – это было бы воспринято как признак слабости и того, что Украине и дальше можно навязывать все что угодно. Во-вторых, сделать это так, чтобы не испортить только формирующиеся отношения с новой администрацией США.

При этом, по информации издания, американская сторона изначально поставила условие: личная встреча вице-президента США Джей Ди Венса с Владимиром Зеленским может состояться только, если Украина согласится подписать перед этим соглашение о добыче ископаемых.

Но в итоге это условие удалось снять, встреча состоялась и так, и, по оценке нескольких собеседников РБК-Украина, всю эту "проверку" украинская делегация в целом прошла. Зеленский лично объяснил журналистам, что предложенный документ был в целом односторонним и не предполагал никаких обязательств и гарантий с американской стороны. Следовательно, его надо будет доработать – а от самой концепции Украина не отказывается.







Переговоры Зеленского и Вэнса в Мюнхене (Фото: пресс-служба президента)



"Мы аккуратно показали нашим американским друзьям, что у нас тоже есть позиция. С этим соглашением они дали нам лимон, а наша задача – превратить его в лимонад", – сказал РБК-Украина собеседник в украинской делегации.

Вторая причина, которая дала украинским представителям в Мюнхене некоторые поводы для оптимизма – это то, что Европа, похоже, начала "просыпаться". Для этого ей потребовалась целая серия хлестких пощечин от команды Трампа, которая на прошлой неделе впервые серьезно обратила внимание на европейские дела.

Первым шокировал европейскую публику Хегсет, прямо заявивший в Брюсселе европейским союзникам, что США больше не будут гарантом их безопасности. После этого в Мюнхене программную речь произнес вице-президент Венс, который посвятил ее не войне в Украине, и даже не Ближнему Востоку или, скажем, китайской угрозе – а проблемам с демократией в самой Европе.

Венс максимально прямо объяснил открывшим рты от изумления европейцам, что их ценности теперь очень сильно расходятся с ценностями американскими. "Ветераны" мюнхенских конференций после в один голос уверяли РБК-Украина, что настолько впечатленных (в оригинале обычно использовалось более резкое слово) европейцев они не видели еще никогда.

Если восточный фланг ЕС/НАТО уже давно в целом понимает, в каком мире он живет, как и страны Севера вместе с Великобританией, то для "старой" континентальной Европы заявления последних дней стали настоящим откровением. Перспектива внезапно оказаться без американского "зонтика безопасности" их неподдельно ужаснула. Как и то, что пресловутое "трансатлантическое единство", очевидно, существует больше на бумаге, чем в реальности.







Выступление вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции (Фото securityconference.org)



Выступление Венса, заявления Трампа и прочих представителей американской администрации однозначно стали главной темой обсуждений как на официальных мероприятиях Мюнхена, так и в кулуарах.

"Утро воскресенья, а у меня чувство, что мы на панели психиатров. Пытаемся успокоиться, унять эмоции, пытаемся сказать, что мы не такие уж и плохие и делаем все, что можем. Но, к сожалению, это проблема и, возможно, это часть европейской культуры – мы все время стараемся рефлексировать", – сказал на одной из панельных дискуссий президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Реагируя на стремительное развитие событий, прямо на полях Мюнхена был организован экстренный саммит глав МИД европейских стран, а уже сегодня в Париже состоится встреча на уровне лидеров крупных стран, которую инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Насколько эта активность будет результативной, станет понятно только по факту. Пока прогнозы расходятся. "Я боюсь, что спустя пару дней мы опять расслабимся и вернемся к своим делам как обычно", – заявил тот же Ринкевичс.

А вот в украинской делегации в целом более оптимистичны. Источники издания рассказали, что наша сторона в целом просила европейцев не заострять отношения с американцами, воздерживаться от слишком резких реакций, которые могут только навредить. И в этом Украину, среди прочего, поддерживают британцы.

Еще одно заявление, максимально впечатлившее европейцев (причем как топ-чиновников и политиков, так и журналистов) сделал спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог: о том, что Европа физически не будет присутствовать за столом переговоров. По сути, месседж Келлога звучал так: вы, европейцы, уже пытались договориться, сделали Минские соглашения – и мы все видим, к чему это привело; потому теперь договариваться будем мы, американцы, и покажем всем, как это надо делать.







Кит Келлог в Мюнхене (Фото pinchukfund.org/)



При этом собственно предметных разговоров о конкретных пунктах мирного плана (например, за кем в итоге останутся какие территории и т.п.) в Мюнхене не велось – это подтвердили РБК-Украина все без исключения собеседники в украинской делегации. Скорее происходили, по выражению Келлога, "разговоры о разговорах" – обсуждение возможных параметров мирного урегулирования. Отдельные прогнозы о том, что в Мюнхене или сразу после него чуть ли не подпишут мирное соглашение, ожидаемо не оправдались – до этого еще довольно далеко.

"У США сейчас нету конкретного мирного плана, есть, скорее, "облако идей", – сказал один из информированных собеседников издания. Одна из таких идей, к примеру – прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее, а предметное мирное соглашение можно выработать уже потом. Об этом Келлог заявлял даже публично. Но Украина такой подход категорически не воспринимает, апеллируя к предыдущему опыту – он просто не сработает на практике.

Пока, в частности, Украина настаивает на том, что нужно вернуться на границы 23 февраля 2022 года, и, очевидно, этот вопрос будет обсуждаться на неделе российско-американских переговорах в Саудовской Аравии.

Украины на этих переговорах не будет, но это, по идее, не должно особо настораживать – ведь в Мюнхене, к примеру, не было России. И в целом, без контактов с россиянами Трамп и его команда вряд ли могут выработать какой-то конкретный мирный план. Хотя призрак "сделки у всех за спиной" все равно витал в кулуарах Мюнхена.

Впрочем, сейчас между Вашингтоном и Москвой идет явный обмен публичными сигналами. А это свидетельствует, что в кулуарном режиме договориться не удалось (а такие попытки однозначно были сразу после американских выборов).

Интенсивная дипломатия на всевозможных площадках продлится и в ближайшие дни и недели, в том числе и в Киеве, где на третью годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, планируется визит множества европейских и не только гостей. Очевидно, если Украина сама не будет выступать со своей повесткой дня, не будет выдвигать и продвигать свои идеи, то тогда придется идти в повестке дня команды Трампа. А этого варианта все-таки стоит избегать.