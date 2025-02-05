Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине

О том, какие настроения в отношении Украины сейчас царят в политических кругах Европы, кто из европейцев имеет подход к Трампу и может стать нашей главной надеждой на переговорах, а кто откровенно раздражает американского президента – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

"Для Трампа мы – Европа – это дерьмо", – говорит РБК-Украина один из матерых делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы обсуждаем одну из самых тревожных тем последних недель – возможность заключения Дональдом Трампом той самой "сделки" с Путиным по Украине, за спиной не только самой Украины, но и Европы в целом.

Причем разговор состоялся еще до того, как Путин актуализировал давно протухшую пропагандистскую историю о "нелегитимном Зеленском", а потом ей придал мощный импульс спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлогг своими рассуждениями о проведении выборов. Очевидно, среднеевропейский уровень тревожности перейдет из желтой в красную зону после грядущего телефонного разговора Трампа и Путина, который, по слухам, может состояться уже в ближайшие дни.

"Трамп сосредоточен на России и Китае. Мы видим, как Зеленский перед ним расстилает красную дорожку, но Трамп не хочет по ней идти", – рассуждает собеседник далее. Действительно, за последние пару месяцев украинская власть очень заметно пытается понравиться Трампу, в том числе и за счет острых шпилек в адрес ненавидимых им демократов.

Но в ту же игру явно включился и кремлевский диктатор, с по-дубовому простыми, но давящими на больные точки Трампа месседжами: об "украденной победе на выборах 2020 года", о том, что при Трампе "не было бы кризиса в Украине" и т.д. Кто побеждает в заочном соревновании за симпатии американского честолюбивца, пока неизвестно, но тревога на счет "сделки за спиной" ширится всей Европой.

Если первого собеседника, по полученным РБК-Украина характеристикам, отличает латентный антиамериканизм, то второй, напротив – ярый сторонник трансатлантического единства. Но месседжи похожи. "Договоренность по Украине вряд ли будет достигнута на каком-то широком саммите. Наверное, все решат несколько людей за закрытыми дверями", – говорит он. И к предложенному перечню – Трамп, Путин, опционально Си Цзиньпин – добавляет: и Марк Рютте.

Новый генсек НАТО в новой политической реальности времен Трампа действительно выступает одним из ключевых амбассадоров здравого смысла, на глобальном уровне. И, что очень важно, имеет налаженный контакт с Трампом. Более того, в европейских политических кругах несколько лет назад его называли "заклинателем Трампа", поскольку именно Рютте, на тот момент – премьер Нидерландов – загадочным образом умел сглаживать острые углы в отношениях американского президента с европейцами, еще на первом сроке Трампа.

И уж точно Рютте не вызывает у Трампа такой аллергии, как коллективная Европа и ее воплощение – руководство Еврокомиссии. На то есть две причины. Первая – евробюрократия в представлении Трампа является квинтэссенцией того самого "deep state", которое сейчас с таким упоением крушит в США Илон Маск: легион маловыразительных персонажей с непонятными функциями, которых к тому же никто не выбирал. Но которые по факту обеспечивают устойчивость Евросоюза и "институциональную преемственность" – для Трампа явно что-то непонятное, а потому враждебное.

Вторая причина – общеевропейские структуры являются для него ненужной прослойкой, мешающей "заключать сделки" напрямую с лидерами национальных государств. За две с лишним недели на посту Трамп как раз ярко продемонстрировал свой крайне персоналистский подход к делу. Позвонил в одну столицу, в другую, в третью – все, проблемы решены, торговые войны выиграны даже до их начала (по крайней мере, в представление MAGA-электората).

А тут позвонить и "нарезать задач" лидерам условных Испании, Чехии или Финляндии не получится – любые серьезные телодвижения им надо обязательно согласовать с Брюсселем. Трампа это очевидно бесит.

При этом украинское руководство в последнее время как раз активно продвигает месседж о том, что Европа обязательно должна присутствовать за столом на любых мирных переговорах. Но признает, что этого может и не случиться, поскольку Европа сама потеряла импульс.

В первую очередь, это касается, конечно, "двухкамерного сердца Европы" – Франции и Германии. Но в первой правительство живет в ежедневном страхе отставки, во второй – коалиция скончалась после долгой агонии, впереди выборы и непростая новая коалициада.

При этом, как рассказывают информированные собеседники РБК-Украина, даже те европейские депутаты, у которых есть прямой доступ, например, к Эмманюэлю Макрону или Олафу Шольцу, тоже не особо осведомлены о будущих планах Трампа в отношении Украины и Европы в целом. Что, конечно, еще более усиливает их растерянность и страх перед будущим, из которого уже явно проступает торговая война с США.

Помимо растерянности, в европейских кулуарах витают и псевдопацифизм ("почему вы просто не сядете и не поговорите"), страх перед Москвой ("а вдруг русские сбросят на нас бомбу" и более прагматичное "а вдруг вырастут цены на бензин и избиратели опрокинут нас на выборах") и очень закамуфлированное, но явственное желание вернуться к "business as usual", помехой чему является война.

Зимняя сессия ПАСЕ (фото: пресс-служба Совета Европы)

К счастью, эти настроения в той же ПАСЕ чувствуются, но все же точно не доминируют. Возможно, если бы Украина и ее делегация постоянно не напоминала о себе, дела бы обстояли иначе. А так в Ассамблее поддержка Украины является правилом хорошего тона, прилично ведет себя даже венгерская делегация.

Но помимо выражения поддержки Украине и осуждения России, пока не особо ясно, где именно Европа видит свое место на текущем этапе подготовки к "большим переговорам". В резолюции ПАСЕ под громким названием "Европейская приверженность справедливому и длительному миру в Украине" не нашлось особых подробностей собственно о роли Европы. А ее основная идея – "мир через силу" – многим непонятна, даже среди симпатиков Украины.

Главными европейскими друзьями Украины по-прежнему остаются балты, а также европейский Север и Соединенное Королевство. Но даже все вместе они не могут диктовать глобальную повестку по Украине, особенно, если учесть серьезные домашние проблемы у британского правительства. "Европа может начать что-то делать в сфере оборонки, но она будет это делать, как Европа всегда делает – очень медленно, десять лет. У вас и у нас нет столько времени", – говорит РБК-Украина один из европейских дипломатов.

А в моменте же повестку диктуют США и лично Трамп, остальные вынуждены просто реагировать. И на Западе пока не нашлось никого, кто мог бы сказать американскому президенту решительное "нет".