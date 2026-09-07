19 400 гривен на зиму: украинцы смогут потратить деньги не только на отопление

Украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19 400 гривен зимней поддержки, смогут потратить средства по своему усмотрению.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью LB.ua.

По его словам, средства не имеют привязки к конкретным товарам или услугам, поэтому их разрешено тратить по своему усмотрению - на закупку топлива, теплой одежды, оплату коммунальных услуг или другие нужды, связанные с подготовкой к зиме.

Финансирование проекта осуществляется через специальный гуманитарный счет в Национальном банке Украины, куда средства направляют международные доноры. Власти разработали унифицированные рамки, согласно которым государство и гуманитарные партнеры работают по единым правилам на разных территориях.

Пособие выплачивается в расчете на одно домохозяйство. В рамках этой программы государство и международные партнеры совместно определили 11 наиболее уязвимых категорий людей.

Для получения денежной помощи необходимо подать заявление до 30 октября. Сделать это можно несколькими способами:

в территориальных органах Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

в исполнительных органах сельских, поселковых или городских советов.

Кто может получить помощь

Финансовая поддержка выплачивается в расчете на одно домохозяйство для поддержки граждан во время отопительного сезона. Помощь могут оформить следующие категории: