Силы обороны одним ударом дрона уничтожили склад боеприпасов РФ в Гуляйполе (видео)
Силы обороны Украины ударом FPV-дрона уничтожили вражеский склад артиллерийских боеприпасов в Гуляйполе Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Грузовик с боекомплектом, который двигался по городу, обнаружили смежные подразделения. Они отследили перемещение техники до укрытия - одного из ангаров в Гуляйполе", - рассказали военные.
Менее чем через три с половиной часа после обнаружения цели Силы обороны нанесли удар. Операцию провели пилоты 225-го отдельного штурмового полка во взаимодействии с 7 корпусом ДШВ.
Грузовик с боеприпасами удалось поразить непосредственно внутри ангара лишь одним точным ударом FPV-дрона. Сразу после этого в укрытии вспыхнула масштабная детонация около 60 артснарядов калибром 152 мм.
Фиксацию попадания и объективный контроль поражения вражеского объекта обеспечили пилоты 414-й отдельной бригады СБС "Птицы Мадяра".
"Выполнить задачу удалось благодаря четкому взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны - от выявления и передачи цели до ее поражения и доразведки", - говорится в заявлении.
Напомним, недавно военные 7-го корпуса ДШВ уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе-Пологи в Запорожской области.
Кроме того, военные в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ уничтожили несколько единиц бронетехники, которую оккупанты редко используют на передовой.