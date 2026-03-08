RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Поражен российский боевой катер и система ПВО: детали ночных ударов ВСУ по врагу

13:20 08.03.2026 Вс
2 мин
Атакованы военные объекты россиян на временно оккупированных территориях Украины и в РФ
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили российский боевой катер и систему ПВО (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили российский боевой катер, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и пункты управления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серии поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", - говорится в сообщении.

В результате поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны нанесли серии поражений по пунктам управления противника.

В частности поражены:

  • пункт управления дронами "Орион" в районе Красносельского (Крым);
  • пункт управления дронами в Дунайце (Белгородская обл. РФ);
  • пункт управления дронами в районе Гуляйполя (Запорожская обл.);
  • пункт управления дронами в Селидово (Донецкая обл.).

Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидово (ВОТ Донецкой обл.).

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Удары по объектам РФ

Напомним, украинские военные ракетами ATACMS и SCALP атаковали место запуска "Шахедов" в районе Донецкого аэропорта. В результате обстрела зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

В ночь на 4 марта украинские дроны поразили ряд логистических объектов и сосредоточения живой силы российских оккупантов.

Также в Новороссийске в результате ударов Сил обороны Украины по российским оккупантам 2 марта подтверждено повреждение двух военных кораблей Черноморского флота РФ.

Кроме того, в ночь на 2 марта украинские беспилотники нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. После ударов источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика "Валентин Пикуль".

