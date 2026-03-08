Поражен российский боевой катер и система ПВО: детали ночных ударов ВСУ по врагу

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серии поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", - говорится в сообщении.

В результате поражены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16 в районе Новоозерного (Крым). Окончательные результаты и масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, Силы обороны нанесли серии поражений по пунктам управления противника.

В частности поражены:

пункт управления дронами "Орион" в районе Красносельского (Крым);

пункт управления дронами в Дунайце (Белгородская обл. РФ);

пункт управления дронами в районе Гуляйполя (Запорожская обл.);

пункт управления дронами в Селидово (Донецкая обл.).

Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидово (ВОТ Донецкой обл.).

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.