Нулевые отгрузки и большие потери: в ВМС раскрыли, как РФ проигрывает "игру" в Черном море

РФ несет значительно большие потери, чем Украина, в противостоянии в Черном море, а ее зерновой экспорт оказался под угрозой из-за проблем с отгрузкой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, работу украинского гражданского морского коридора удается обеспечивать, а навигация гражданских судов продолжается, несмотря на атаки врага. В то же время, Украина постоянно работает над тем, чтобы увеличить свои возможности в регионе.

"Работа продолжается, это правда, навигация происходит. Конечно, мы будем пытаться как-то увеличить наши возможности. Россияне пытаются делать вид, что у них все хорошо. Однако так или иначе вы видите, что в этой "игре" они несут, если брать сугубо номинально, потери больше, чем мы намного", - подчеркнул Плетенчук.

Тактика "московской дипломатии" и требования РФ

Спикер ВМС пояснил, что Кремль продолжает применять устаревшие дипломатические методы, присущие так называемой "школе Вячеслава Молотова", когда любые переговоры воспринимаются как повод предъявить дополнительные требования.

"Как только россиянам что-то предлагают, они сразу требуют какие-то дополнительные бонусы", - отметил военный.

Он отметил, что подобное поведение уже наблюдалось после окончания "зернового соглашения", когда РФ требовала снятия санкций для его продления. Такая тактика типична для России, которая на самом деле сама заинтересована в договоренностях о прекращении ударов по судам.

Кризис с экспортом и коллапс в Новороссийске

Параллельно в России обостряется внутренний кризис с вывозом сельхозпродукции, поскольку черноморские порты отвечали за самую большую долю в экспорте российского зерна.

"В самой России сейчас поднимается вопрос о выкупе государством зерна, которое они не смогут уже чисто физически отгрузить из-за портов в Черном море. И, как оказалось, судьба именно этих портов в экспорте зерновых для России самая большая", - подчеркнул Плетенчук.

В частности, работа ключевого российского портового комплекса в Новороссийске остается на минимальном уровне.

Объемы отгрузок там существенно сократились, а показатели приближаются к нулевым. Спикер ВМС подытожил, что с отгрузкой продукции там "тоже все очень грустно для россиян".