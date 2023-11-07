Поражение ВСУ российского корвета в Крыму стало уникальным в истории, - Defense Express

Анализ кадров повреждений судна проекта 22800 "Каракурт", которые появились в открытом доступе, показывает, что россиянам теперь придется восстанавливать корабль буквально заново.

В публикации отмечается, что корвет после ракетного удара с применением SCALP-EG получил "очень критичные повреждения очень важных элементов".

"И так Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который еще не вышел из завода и не был введен в строй своего флота", - подчеркивают в профильном издании.

Видео момента "прилета" по корвету "Аскольд"

В сети был опубликован ролик, на котором показан момент попадания ракеты в минувшую субботу по судостроительному заводу "Залив" в оккупированной Керчи, возле которого был пришвартован российский корабль - ракетоноситель.

На видео показаны как минимум четыре мощных взрыва.

Особенность поражения

Как обращают внимание в DF, "прилет" пришелся именно на центральную часть корпуса судна, где было размещено 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет типа "Калибр" и/или П-800 "Оникс". Таким образом основная система вооружения корабля была уничтожена.

Фото: последствия удара по российскому кораблю (t.me/AFUStratCom)

"Более того - судя по характеру внешних повреждений, скорее всего, россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике", - идет речь в публикации.

Также отмечается, что поскольку дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" размещены в отсеке по центру корпуса - очень сомнительно, чтобы силовая установка судна сохранила функциональность.

Схема ракетного корвета проекта 22800 "Каракурт" (фото: defence-ua.com)

Ракетный корвет "Аскольд" россияне планировали ввести в строй Черноморского флота в декабре текущего года. Вместо этого сейчас им, вероятно, придется объявить о намерении восстановить корабль.

"Но здесь врагу буквально придется "с нуля" восстанавливать свое плавсредство, поскольку с пораженными силовой установкой, бортовой аппаратурой управления и главной системой вооружения этот поврежденный корабль – просто набор металлолома", - говорится в публикации.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября во временно оккупированной Керчи в Крыму прогремели взрывы. Тогда россияне заявляли о работе противовоздушной обороны.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров".

Ранее в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.