Пораженные "Нептуном" Су-34 готовились к новым ударам по Украине, - Зеленский

Бомбардировщики Су-34, которые поразил украинский длинный "Нептун" на российском аэродроме "Борисоглебск", готовились к новым ударам по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский уточнил, что в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два самолета - поражены.

"Россияне использовали их для террора против наших людей. Именно эти самолеты были готовы к новым ударам по Украине и снаряжены авиабомбами. По цели был использован наш длинный "Нептун", - отметил президент.

Кроме того, применялись украинские дальнобойные санкции и по месту хранения и пуска ударных дронов в Орловском регионе. В Черном море также поражена цель.

"Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, значит наши дальнобойные операции будут продолжаться", - подчеркнул Зеленский.