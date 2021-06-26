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Через буревій та опади: у Київській області прорвало дамби

Автор: Юлія Струк

У Київській області у селі Лишня прорвалися дамби. Це сталося внаслідок буревію та великої кількості опадів.

Про це повідомляє Бишівська територіальна громада у своєму Facebook.

"Сьогодні, в селі Лишня, внаслідок буревію та великої кількості опадів прорвалися дамби, були розмиті під’їзні шляхи та сильний вітер на своєму шляху ламав дерева", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що трактор очистив русла для сходу води. Зламані дерева прибрані. Рух транспорту відновлений. На місці працює газова служба, яка проводить детальне обстеження газопроводу.

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, що ускладнюється великою кількістю води, яка досі сходить та не дає можливість обстежити ділянки пориву та визначити обсяг подальших робіт", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на вихідні оголошено штормове попередження у північних, центральних і південних областях України. У Київській області сьогодні випадав град і була злива.

Так, на цьому тижні зафіксували температурні рекорди в Рівному, Києві, а також у Закарпатті. При цьому в червні в Запоріжжі і області випало найбільше опадів за останні 30 років.

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прорывКиївська областьГідрометцентр