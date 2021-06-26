Київ сьогодні накрила гроза, а в області випадав град

На вихідні оголосили штормове попередження у північних, центральних та південних областях України. У Київській області сьогодні випадав град та була злива.

Про це свідчать опубліковані у мережі Facebook відео місцевих жителів.

Зокрема, у Бобриці під Києвом йшов град до 5 см в діаметрі.

Под Киевом, Бобрица, валит град до 5 см в диаметре: даже если вы очень сознательный гражданин, может испортить имущество и даже нанести вред здоровью. В настоящее время циклон приближается к Киеву, будьте внимательны. Бобрица это за Белогородкой где все время все горит. 10 км от Окружной. Надеемся, часть града потеряется по дороге в столицу. Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, June 26, 2021

"Навіть якщо ви дуже свідомий громадянин, може зіпсувати майно і навіть завдати шкоди здоров'ю. В даний час циклон наближається до Києва, будьте уважні. Бобриця це за Білогородкою, 10 км від Окружної", - пише паблік dtp.kiev.ua.

У Переяславі також випав град.

Спеку замінили злива й град: погода в Переяславі дивує жителів Posted by Інформатор Переяслав on Saturday, June 26, 2021

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що у неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.