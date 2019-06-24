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У Києві за вихідні зафіксовано три температурних рекорди

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 11:18
У Києві за вихідні зафіксовано три температурних рекорди
Фото: Андріївський узвіз у Києві (РБК-Україна)

Кияни пережили найспекотніший день та найспекотнішу ніч

У суботу, 22 червня, стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1891 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, середня добова температура повітря у суботу вперше за 139 роки склала 27,3 градусів, що на 0,7 градусів вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1943 році.

Крім того, 23 червня мінімальна температура повітря найтеплішої за 139 років спостережень ночі не опустилась нижче 22,3 градусів, що на 1,4 градусів вище ніж 1946 році.

Від початку червня вже зафіксовано одинадцять температурних рекордів, зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.

Відзначимо, рівень забруднення повітря в Києві зростає через спеку. За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії, рівень забруднення діоксидом азоту досяг шести середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах: Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.

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