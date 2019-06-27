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Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Новини » Суспільство    27.06.2019 - 08:00
Сьогодні Україну місцями накриють дощі
Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

В західній та центральній частині - дощі, а на сході - сонячно

Погода в Україні: сьогодні, 27 червня, дощ з грозами в центральній та західній частині країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, в західній частині України дощі з грозами, температура повірня вдень +27+29, а вночі +17+20. Також грози в центральний частині, зокрема в Київській, Черкаській та Житомирській областях. Температура повітря вдень +30+32, а вночі +16+18.

На сході країни сонячно, без опадів. Температура повітря вдень становить +30+33, вночі +15+17. Синоптики зазначають, що в південній частині України буде переважно сонячно, температура повітря вдень +33+35, вночі +18+20. Натомість, в Одеській області дощі з грозами, температура повітря вдень +31+33, а вночі +19+21.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у Києві сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень +28+30, а вночі +17+19.

Сьогодні Україну місцями накриють дощі

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