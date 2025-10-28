Ураган "Мелисса" достиг пятой категории и приближается к Ямайке

Карибский регион столкнулся с самым мощным ураганом за десятилетия — «Мелисса» достигла пятой категории и приближается к Ямайке. Синоптики предупреждают о катастрофических ветрах и проливных дождях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.
В понедельник, 27 октября, "Мелисса" усилилась до пятой категории с ветром почти 280 км/ч и направилась к Ямайке. Национальный центр ураганов США охарактеризовал шторм как "катастрофический".
Его радиус уже превышает длину острова, а ожидаемое количество осадков может достичь 90 сантиметров. Прогнозируется, что ураган пройдет над Ямайкой в ночь на вторник, затем переместится к восточной Кубе и Багамским островам.
На Ямайке объявлена обязательная эвакуация прибрежных районов, включая исторический Порт-Ройал. Премьер-министр страны обратился к мировому сообществу с просьбой о международной поддержке, предупредив о риске разрушения инфраструктуры — мостов, портов, аэропортов и дорог.
По данным властей, автобусы готовы эвакуировать более 28 тысяч человек. Однако часть жителей отказывается покидать дома, опасаясь мародерства.
Метеорологи отмечают, что изменение климата способствует быстрому росту силы ураганов. "Мелисса" движется медленно, что делает ее особенно опасной — продолжительные ветра и ливни могут привести к масштабным разрушениям. Эксперты предупреждают, что подобные ураганы становятся частыми из-за потепления океанов.
Гаити и Доминиканская Республика уже сообщают о наводнениях и гибели людей. Кубинские власти эвакуировали более полумиллиона жителей прибрежных и горных регионов, отменили транспорт и закрыли школы.
На Багамах также начата эвакуация населения из южных и восточных районов. Специалисты предупреждают, что из-за медленного продвижения урагана отдельные общины могут остаться без связи и электричества на недели.
Напоминаем, что в провинции Балыкесир на западе Турции 27 октября зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе Сындыргы. Толчки ощущались в Стамбуле, Измире, Бурсе и других соседних регионах, вызвав кратковременные перебои в подаче электроэнергии и панику среди жителей.
Отметим, что Израиль планирует самостоятельно сформировать состав международного контингента, который может быть направлен в сектор Газа для контроля соблюдения режима прекращения огня в рамках мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.