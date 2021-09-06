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Кількість жертв від урагану "Іда" знову зросла: найбільше загиблих у Нью-Джерсі

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США, Понеділок 06 вересня 2021 01:39
Кількість жертв від урагану "Іда" знову зросла: найбільше загиблих у Нью-Джерсі Фото: ураган "Іда" забрав 64 життя в США(twitter.com/KGPatrice)
Автор: Наталья Скороход

У США зросла кількість жертв від урагану "Іда", який приніс зруйнування, повені та зсуви. Найбільше загиблих зафіксовано в Нью-Джерсі та в Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На північному сході США ураган "Іда" призвів до нових смертей. Зараз відомо, що від стихії загинули щонайменше 64 людини.

Найбільше загиблих у Нью-Джерсі. За ним - Нью-Йорк і Луїзіана. Найменше людей постраждали від шторму в Мериленді та в Коннектикуті.

У Нью-Джерсі від урагану загинуло 25 осіб. При цьому 11 людей загинули в затоплених квартирах і підвалах, не зумівши вибратися звідти. Також в Нью-Джерсі загинули чимало автомобілістів на затоплених дорогах. Більшість водіїв потонули, коли намагалися вибратися з автомобілів.

У Нью-Йорку загинуло 17 осіб, 11 смертей налічують в Луїзіані, 5 - в Пенсільванії, дві смерті - в Міссісіпі, дві смерті - в Алабамі, по одній смерті в Меріленді та Коннектикуті.

Водночас влада Нью-Йорка закликає людей готуватися до подальших стихійних лих.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул повідомила, що внутрішнім районам необхідно краще підготуватися до частих раптових повеней через зміну клімату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 58 загиблих від урагану " Іда " в США.

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