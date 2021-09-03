У Новому Орлеані через ураган "Іда" почастішали випадки мародерства, десятки людей заарештовані

У Новому Орлеані почастішали випадки мародерства після того, як багатьох жителів міста евакуювали через ураган "Іда". Поліція вже заарештувала за крадіжки 40 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Шериф округу Орлеан Марлін Гасман повідомив, що за мародерство в місті було заарештовано близько 40 осіб. Всього в Новому Орлеані було вироблено 55 арештів за різні злочини, включаючи мародерство і домашнє насильство.

Після того як ураган обрушився на штат, у вівторок, 31 серпня, в місті було введено комендантську годину, щоб запобігти злочинам і мародерству.

Багато жителів Луїзіани все ще залишаються без електрики після урагану, а будинки все ще пустують, бо жителям було наказано залишатися там, куди вони евакуювалися до урагану.

У Новому Орлеані близько 195 тисяч людей евакуювалися зі своїх будинків.

