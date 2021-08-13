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Повені в Китаї: тисячі людей евакуювали, десятки загиблих

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Китай, П'ятниця 13 серпня 2021 05:22
Повені в Китаї: тисячі людей евакуювали, десятки загиблих Фото: Китай накрили повені (twitter.com/leejing919)
Автор: Наталья Скороход

П'ять міст у центральній китайській провінції Хубей оголосили про "червоний" рівень небезпеки через повінь. В результаті стихії тисячі людей евакуювали і десятки людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайську провінцію Хубей накрили сильні проливні дощі, які перейшли в повені. Стихія забрала життя 21 людини й змусила владу країни евакуювати майже 6000 осіб.

Смертельні випадки були зареєстровані в селищі Люлін і в частині міста Суйчжоу на півночі провінції. Від повеней постраждали понад 2700 будинків і магазинів, також пошкоджені лінії електропостачання, транспорт та зв'язок.

"Екстремальна погода в провінції призвела до масових відключень електрики і пошкодила понад 3600 будинків і 8 110 гектарів посівів. Загальні збитки оцінюються в 108 мільйонів юанів (16,67 мільйона доларів)", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням Міністерства з надзвичайних ситуацій Китаю, рятувальні бригади були відправлені в найбільш постраждалі райони, включаючи міста Суйчжоу, Сяян'ян і Сяогань. У четвер в місті Ічен випала рекордна кількість опадів - 400 міліметрів.

Китайське метеорологічне управління попередило жителів, що сильні зливи можуть затягнутися до наступного тижня. Також синоптики країни попередили про геологічну катастрофу. У попередженні йдеться, що до районів ризику відносяться центральні провінції Хубей, Хунань, Хенань і Аньхой, Чунцин, Сичуань і Гуйчжоу на південному заході, а також Чжецзян на східному узбережжі.

Як відомо, сильні дощі в Китаї призвели до повеней. Це змусило владу евакуювати людей.

Раніше повідомлялося про повені, які накрили Туреччину. В результаті загинули люди.

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