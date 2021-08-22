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Ураган "Грейс" накрив Мексику: є загиблі

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Мексика, Неділя 22 серпня 2021 02:36
Ураган "Грейс" накрив Мексику: є загиблі Фото: Мексику накрив ураган (twitter.com/ALICE97101930)
Автор: Наталья Скороход

Мексику накрив ураган "Грейс", принісши з собою руйнування, повені й зсуви. В результаті стихії загинули 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Грейс" приніс до Мексики сильний, стійкий вітер зі швидкістю 201 км/ч. Фахівці кваліфікували його, як ураган 3-ї категорії.

Рано вранці ураган дійшов до узбережжя недалеко від курорту Теколутла в штаті Веракрус в Мексиці. В результаті уряд штату заявив, що загинули вісім осіб.

Про загиблих відомо, що шість з них - це члени однієї сім'ї. Ще одна дівчина загинула від зсуву, коли він обрушився на її будинок. Також губернатор Веракруса Куітлауак Гарсія заявив, що дорослий загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.

Ураган приніс з собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль.

"Грейс" вибив вікна, повалив дерева, мережеві кабелі й телеграфні стовпи, залишивши завали навколо Теколутли. На фото Веракруса, розміщених в соціальних мережах, видно пошкодження будівель і затонулі автомобілі.

Також відомо, що Міжнародний аеропорт Мехіко скасував деякі рейси через ураган. А Національна енергетична компанія Comision Federal de Electricidad (CFE) повідомила, що 565 000 споживачів електроенергії постраждали від відключень.

Нагадаємо, що Китай спіткала повінь. В результаті десятки людей загинули, а тисячі вдалося врятувати.

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