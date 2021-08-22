Ураган "Грейс" накрив Мексику: є загиблі

Мексику накрив ураган "Грейс", принісши з собою руйнування, повені й зсуви. В результаті стихії загинули 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Грейс" приніс до Мексики сильний, стійкий вітер зі швидкістю 201 км/ч. Фахівці кваліфікували його, як ураган 3-ї категорії.

Рано вранці ураган дійшов до узбережжя недалеко від курорту Теколутла в штаті Веракрус в Мексиці. В результаті уряд штату заявив, що загинули вісім осіб.

Про загиблих відомо, що шість з них - це члени однієї сім'ї. Ще одна дівчина загинула від зсуву, коли він обрушився на її будинок. Також губернатор Веракруса Куітлауак Гарсія заявив, що дорослий загинув в результаті обвалення даху в місті Поса-Ріка, розташованому на півночі штату.

Ураган приніс з собою повені. Прилегла Річка Актопан вийшла з берегів, перекривши місцеву автомагістраль.

"Грейс" вибив вікна, повалив дерева, мережеві кабелі й телеграфні стовпи, залишивши завали навколо Теколутли. На фото Веракруса, розміщених в соціальних мережах, видно пошкодження будівель і затонулі автомобілі.