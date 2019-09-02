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Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків

Новини » Надзвичайні події    02.09.2019 - 17:15
Ураган "Доріан" пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків
Ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Червоний Хрест виділив 229 тисяч євро для полегшення наслідків катастроф

Ураган "Доріан" на шляху до узбережжя Сполучених Штатів Америки (США) пошкодив і зруйнував близько 13 тис. житлових будинків на островах Абак і Великий Багама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що близько 13 тисяч житлових будинків зруйновані або серйозно постраждали у результаті сильного вітру і дощів, а також повені призвели до появи у колодязях морської води.

Червоний Хрест уже виділив 250 тисяч швейцарських франків (229 тисяч євро) з фонду термінової допомоги для полегшення наслідків катастроф.

Зазначимо, що близько 500 сімей, які втратили житло, будуть забезпечені, в числі іншого, брезентом, ковдрами та посудом, а також грошовими коштами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Південна Кароліна з-за урагану "Доріан" планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон. Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня, а з 3 вересня будуть закриті всі школи і державні установи вздовж узбережжя. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти берегів Південної Кароліни не раніше середи.

Як повідомляло РБК-Україна, у середині липня на територію США насувався ураган "Баррі". Тоді понад 62 тис. людина зіткнулися з перебоями в електропостачанні.

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