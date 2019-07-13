Ураган "Баррі" послабшав до рівня тропічного шторму

Фото: шторм в США (twitter.com/Nolan_Meister/)

Сила вітру знизилася з більш до 112 км/год

Ураган "Баррі", який насувався на південне узбережжя США, досяг континентальної частини Сполучених Штатів і послабшав до рівня тропічного шторму. Про це повідомляє The New York Times.

За даними синоптиків, сила вітру знизилася з 120 км/год до 112 км/год, що відповідає класифікації шторму. В даний час центр урагану знаходився приблизно в 48 км на південь від Лафайетт (штат Луїзіана).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в штаті Луїзіана на півдні СШАпонад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки.

Пориви вітру тропічного шторму досягли 120 км/ч. В даний момент він знаходиться в 64 південніше міста Лафейетт і зміщується зі швидкістю 9,5 км/год на північно-захід.

Пізніше стало відомо, що шторм "Баррі", який рухається зі сторони Мексиканської затоки до узбережжя США, в суботу, 13 липня, посилився до урагану першої категорії - мінімальної за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.