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Ураган "Баррі" послабшав до рівня тропічного шторму

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 22:34
Ураган "Баррі" послабшав до рівня тропічного шторму
Фото: шторм в США (twitter.com/Nolan_Meister/)

Сила вітру знизилася з більш до 112 км/год

Ураган "Баррі", який насувався на південне узбережжя США, досяг континентальної частини Сполучених Штатів і послабшав до рівня тропічного шторму. Про це повідомляє The New York Times.

За даними синоптиків, сила вітру знизилася з 120 км/год до 112 км/год, що відповідає класифікації шторму. В даний час центр урагану знаходився приблизно в 48 км на південь від Лафайетт (штат Луїзіана).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в штаті Луїзіана на півдні СШАпонад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки.

Пориви вітру тропічного шторму досягли 120 км/ч. В даний момент він знаходиться в 64 південніше міста Лафейетт і зміщується зі швидкістю 9,5 км/год на північно-захід.

Пізніше стало відомо, що шторм "Баррі", який рухається зі сторони Мексиканської затоки до узбережжя США, в суботу, 13 липня, посилився до урагану першої категорії - мінімальної за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.

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Новини України Сполучені Штати Америкиураган
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