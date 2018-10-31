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Участь в Об'єднавчому соборі візьмуть тільки ті архієреї, які просили надати Томос, - УП ЦКП

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 16:20
Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)
Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)

Митрополит УПЦ Онуфрій, який виступає проти автокефалії, не візьме участі у Соборі

Участь в Об'єднавчому соборі щодо створенні Єдиної української церкви братимуть лише ті архієреї, котрі виступали за надання Томосу для України. Про це заявив єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря, повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву єпископа у Facebook.

Зокрема, в інтерв'ю "Главкому" Зоря зазначив, що в архієреїв Московського патріархату немає підстав приходити на Собор, якщо вони проти автокефалії. 

"Уявімо собі, митрополит Онуфрій чи митрополит Антоній, які проти автокефалії і про це заявляють, таки прийдуть на Собор. Вони скажуть, що хочуть взяти участь. Вони ж архієреї? Саме так. З України? Так. Значить, скажуть вони, ми - члени Собору і ми проти об’єднання, проти автокефалії. Вони не самі прийдуть, а приведуть 90 архієреїв Московського патріархату", - сказав єпископ.

Він наголосив, що саме тому у Соборі беруть участь ті архієреї, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію, а не всі архієреї, які є православними і розміщуються на території України.

"Участь у зібранні братимуть ті, хто звернувся до Вселенського патріарха, а також представники від Вселенського патріарха", - резюмував єпископ.

Участь в Об'єднавчому соборі візьмуть тільки ті архієреї, які просили надати Томос, - УП ЦКП

Нагадаємо, Українська православна церква Київського патріархату висуває свого превосходителя Філарета на посаду глави Єдиної української автокефальної церкви.

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