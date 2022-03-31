ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% перейшли 120 тисяч підприємств

Новость на русском →
Україна, Четвер 31 березня 2022 15:09
На спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% перейшли 120 тисяч підприємств Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Після початку війни з Росією бізнес отримав можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. Заявки на перехід вже подали 120 тис. підприємств.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну".

"У нас вже близько 120 тисяч заявок на перехід на 2%. Буде більше ще", - сказав РБК-Україна голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Податкові пільги набирають чинності з 1 квітня і триватимуть до скасування воєнного стану. Бізнесу дали можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на час воєнного стану на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. ПДВ у такому разі не буде ні нараховуватися, ні сплачуватися.

Платити за такими правилами зможуть компанії з оборотом до 10 млрд гривень, за винятком підприємств, які, серед іншого, продають підакцизну продукцію, тих, хто зайнятий в ігровій галузі, а також бізнес з видобутку і продажу корисних копалин.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну