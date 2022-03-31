На упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% перешли 120 тысяч предприятий

После начала войны с Россией бизнес получил возможность не платить налог на прибыль, перейдя на упрощенную систему со ставкой 2% от оборота. Заявки на переход уже подали 120 тыс. предприятий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину ".

"У нас уже около 120 тысяч заявок на переход на 2%. Будет больше еще", - сказал РБК-Украина глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Налоговые льготы вступают в силу с 1 апреля и продлятся до отмены военного положения. Бизнесу дали возможность не платить налог на прибыль, перейдя на время военного положения на упрощенную систему со ставкой 2% от оборота. НДС в таком случае не будет ни начисляться, ни уплачиваться.

Платить по таким правилам смогут компании с оборотом до 10 млрд гривен, за исключением предприятий, которые, среди прочего, продают подакцизную продукцию, тех, кто занят в игровой отрасли, а также бизнес по добыче и продаже полезных ископаемых.