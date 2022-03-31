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На упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% перешли 120 тысяч предприятий

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Украина, Четверг 31 марта 2022 15:09
На упрощенную систему налогообложения со ставкой 2% перешли 120 тысяч предприятий Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

После начала войны с Россией бизнес получил возможность не платить налог на прибыль, перейдя на упрощенную систему со ставкой 2% от оборота. Заявки на переход уже подали 120 тыс. предприятий.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину".

"У нас уже около 120 тысяч заявок на переход на 2%. Будет больше еще", - сказал РБК-Украина глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Налоговые льготы вступают в силу с 1 апреля и продлятся до отмены военного положения. Бизнесу дали возможность не платить налог на прибыль, перейдя на время военного положения на упрощенную систему со ставкой 2% от оборота. НДС в таком случае не будет ни начисляться, ни уплачиваться.

Платить по таким правилам смогут компании с оборотом до 10 млрд гривен, за исключением предприятий, которые, среди прочего, продают подакцизную продукцию, тех, кто занят в игровой отрасли, а также бизнес по добыче и продаже полезных ископаемых.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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