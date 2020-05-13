Спрощену процедуру реорганізації банків продовжили на чотири  роки

Національний банк України (НБУ) підтримує рішення Верховної ради продовжити дію закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" із 1 серпня 2020 року до 1 серпня 2024 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, цей закон дозволяє банкам:

проводити реорганізацію шляхом приєднання за спрощеною процедурою, строк якої складає в середньому три-чотири місяці (цим механізмом вже скористалися 4 банки);

застосовувати спрощену процедуру капіталізації, яку можна проводити в значно коротші строки (цим механізмом вже скористалися 15 банків);

припиняти банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи (цією процедурою скористалися 7 банків).

"Спрощена процедура реорганізації та капіталізації банків показала свою дієвість в останні три роки. Значна частина банків вже скористалася спрощеними механізмами і ми впевнені, що ще скористаються. Крім цього, закон дозволяє банкам добровільно здати банківську ліцензію без ліквідації, розрахувавшись із вкладниками. Ця процедура зменшує кількість банкрутств на ринку та дає можливість власникам банків цивілізовано вийти з ринку, якщо вони не можуть підтримувати банк надалі. Ми очікуємо продовження консолідації банківського сектору та продовження процесів злиття й поглинань", - зазначив директор департаменту ліцензування Олександр Бевз.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада знизила вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 до 200 млн грн.

За даними НБУ, станом на 1 квітня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з початком року. Кількість діючих структурних підрозділів за перший квартал 2020 року скоротилася на 118 з 8002 до 7884 відділень.