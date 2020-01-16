Управління держохорони спростувує прослуховування Гончарука

Управління державної охорони спростовує інформацію про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука та злив записів в інтернет. Про це йдеться в повідомленні УДО у Facebook.

У заяві йдеться, що інформація про злив записів з наради Гончарука з боку УДО, а також про прослуховування співробітниками охоронного відомства не відповідає дійсності.

"Військовослужбовці Управління державної охорони та інші уповноважені державні органи здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на запобігання будь-якої можливості прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.

Також УДО просить ЗМІ не поширювати інформацію про злив з боку Управління держохорони.

Нагадаємо, раніше Гончарук відреагував на скандал зі зливом записів і заявив, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".

Напередодні в мережі оприлюднили запис розмови Гончарука з міністром фінансів Оксаною Маркарової і заступником голови НБУ Катериною Рожковою. На записах він стверджує, що є профаном в економіці.