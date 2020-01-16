У "Слузі народу" заявили, що перевіркою записів розмови Гончарука має зайнятися СБУ

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

У "СН" заявляють про необхідність з'ясувати, хто саме прослуховував розмови чиновників, якщо вони є справжніми

Перевіркою розмов прем'єр-міністра Олексія Гончарука з членами уряду повинна зайнятися Служба безпеки України. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, необхідність з'ясувати, хто саме прослуховував розмови чиновників, якщо вони є справжніми.

"Я думаю, що цим питанням ми займемося. Тому що не виключено, що ці записи робили люди, інспіровані не всередині країни, а десь ззовні. В умовах війни, ситуація щодо безпеки захисту і прослуховування топ-чиновників, вона досить гостра. Власне, виходить, можуть прослуховувати прем'єр-міністра, і керівництво Нацбанку, і міністрів. Якщо це автентичні плівки, то треба з'ясувати, хто прослуховував. Це взагалі матеріал для СБУ в першу чергу", - заявив Корнієнко.

Він також додав, що запис розмови Гончарука не буде мати юридично-політичних наслідків. У парламенті також виключають відставку Кабінету міністрів.

"Політичні наслідки (для Гончарука - ред.), вони можуть бути з боку чинного законодавства, якщо з боку Верховної ради. Якщо з боку Верховної ради є політичний імунітет, як раз юридично-політичний про зняття уряду, в першу чергу прем'єр-міністра, протягом року з затвердженням програми відповідальності уряду - тому говорити про це не доводиться. А про особисту політичну відповідальність - це кожен політик повинен сам вирішувати для себе. Я думаю, що пан Олексій теж буде ці рішення мати", - заявив Корнієнко.

РБК-Україна писало, що вчора в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому запису Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Кабмін заявляв, що не має інформації про справжність ні аудіо, ні відео запису.

Гончарук сьогодні відреагував на ситуацію навколо прослуховування. Він вважає, що з початку роботи проти нової влади "працюють багато людей".