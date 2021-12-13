Безоса, Бренсона й інших космічних туристів офіційно визнали астронавтами

Водночас астронавтами стали й ті, хто цього року брав участь у космічних туристичних місіях.

Вже з наступного року, замість вручення відзнаки, усіх учасників космотуризму - заноситимуть до онлайн-реєстру астронавтів.

Варто додати, що рішення FFA жодним чином не зачепить космонавтів NASA. Останні ж отримують свої значки й звання від свого агентства.

Суборбітальні польоти від Blue Origin:

Загалом, станом на сьогодні компанія встигла здійснити три суборбітальних польоти:

перший відбувся ще 26 серпня;

другий - 13 жовтня;

третій - 11 грудня.

Суборбітальні польоти від Virgin Galactic:

Бренсон та ще троє пасажирів здійснили перший суборбітальний політ на ракетоплані ще 11 липня.

Після цього компанія вирішила перенести усі наступні космічні місії вже на 2022 рік.