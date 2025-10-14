Уполномоченный Чехии по восстановлению Украины уйдет в отставку

Уполномоченный по вопросам восстановления Украины в Министерстве иностранных дел Чехии Томаш Копечный уйдет с должности в конце года.

Как передает РБК-Украина , об этом Копечный заявил в комментарии Seznam Zprávy .

"Я столкнулся со структурными ограничениями того, что государство может делать. Хочу попробовать заниматься тем, во что верю, как частное лицо", - объяснил свою отставку Копечный.

Он уточнил, что государство является "плохим инвестором".

"Чтобы Европа смогла добиться успеха, нам нужно мобилизовать финансовые и технологические ресурсы частного сектора. ЕС и государства могут и будут стимулировать этот процесс, но во многом все будет зависеть от возможностей нашей промышленности - от того, насколько она сможет внедрять инновации и наращивать производство", - добавил Копечный.

Чиновник заверил, что Украина всегда будет важной для него и он продолжить поддерживать ее, насколько сможет.

По его словам, отставка не имеет никаких политических причин в контексте изменений в чешском парламенте.

"Я постарался завершить основные проекты так, чтобы Чехия имела хорошие позиции в восстановлении Украины и укреплении украинской и европейской безопасности. Уверен, что повестка - будь то оборонная поддержка, поставки энергетических и инфраструктурных проектов или вопросы психического здоровья - не остановится, а продолжит развиваться", - считает Копечный.

Чем занимался Копечный

Копечный координировал чешскую помощь в восстановлении Украины и способствовал сотрудничеству между чешскими компаниями, государственными структурами и украинскими партнерами.

Ранее он занимал должность заместителя министра обороны и был одним из авторов чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Под его руководством реализовали проекты по поставкам генераторов и трансформаторов для Украины, чтобы уменьшить последствия российских ударов по энергетической системе. Он также поддерживал украинский бизнес и помогал компаниям участвовать в восстановительных и инвестиционных программах.