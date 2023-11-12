УПЛ: "Заря" проиграла дома ЛНЗ, "Рух" обыграл "Черноморец" в фестивале в Одессе

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Заря" – ЛНЗ – 1:2

Голы: Алефиренко, 88 – Г. Пасич, 6, 89

"Черноморец" – "Рух" – 2:3

Голы: Дидык, 29 (автогол), Бадибанга, 58 – Пастух, 9, Таллес, 72 (пенальти), Плюман, 87

Удаление: Гучек, 69 (Ч, прямая красная карточка)

Черкащане реализовали фактически первый момент в противостоянии с луганским коллективом. На 6-й минуте Шестаков навесил с правого фланга, а Пасич сыграл на опережение и головой отправил мяч в сетку. До перерыва ЛНЗ мог закрепить преимущество, но Турбаевский отразил удар Хобленко, а тот же Пасич попал в штангу.

На старте второй половины команды обменялись потерянными возможностями – луганец Нагнойный пробил выше ворот, а черкащанин Бойко не смог переиграть вратаря дальним ударом. Зато феерической получилась концовка. На 88-й Алефиренко на подборе точно пробил в дальний угол и сравнял счет. Но через минуту Пасич в падении головой вырвал для ЛНЗ три очка.

В Одессе же соперники оформили по голу в первом тайме. На 9-й минуте львовянин Пастух в касание из пределов штрафной замкнул прострел Квасницы. Но через 20 минут "Рух" пропустил курьезный мяч, когда Дидык неловко сбросил мяч в свои ворота.

Однако после перерыва гости сумели дожать "Черноморец". Хотя "моряки" забили первыми усилиями Бадибанги. Подвел одесситов Гучек, сыгравший впоследствии рукой в собственной штрафной – пенальти и прямая красная. К отметке подошел Таллес и уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Под занавес встречи Плюман исполнил настоящий шедевр, закрутив с дистанции мяч в дальний угол.

Благодаря победе "Рух" закрепился в топ-5 чемпионата Украины. Львовяне набрали 24 очка. В свою очередь "Черноморец" остался на 7-й строчке (19 пунктов), а ЛНЗ поднялся на 10-е место (16).