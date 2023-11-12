УПЛ: "Зоря" програла вдома ЛНЗ, "Рух" переграв "Чорноморець" у фестивалі в Одесі

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Зоря" – ЛНЗ – 1:2

Голи: Алефіренко, 88 – Г. Пасіч, 6, 89

"Чорноморець" – "Рух" – 2:3

Голи: Дідик, 29 (автогол), Бадібанга, 58 – Пастух, 9, Таллес, 72 (пенальті), Плюман, 87

Вилучення: Гучек, 69 (Ч, пряма червона картка)

Черкащани реалізували фактично перший же момент у протистоянні з луганським колективом. На 6-й хвилині Шестаков навісив із правого флангу, а Пасіч зіграв на випередження і головою спрямував м'яч у сітку. До перерви ЛНЗ міг закріпити перевагу, але Турбаєвський відбив удар Хобленка, а той же Пасіч поцілив у стійку.

На старті другої половини команди обмінялися змарнованими нагодами – луганець Нагнойний пробив вище воріт, а черкащанин Бойко не зміг переграти воротаря дальнім ударом. Зате феєричною вийшла кінцівка. На 88-й Алефіренко на підбиранні влучно пробив у дальній кут і зрівняв рахунок. Та за хвилину Пасіч у падінні головою вирвав для ЛНЗ три очки.

Натомість в Одесі по голу суперники оформили в першому таймі. На 9-й хвилині львів'янин Пастух у дотик із меж штрафного замкнув простріл Квасниці. Та за 20 хвилин "Рух" пропустив курйозний м'яч, коли Дідик незграбно скинув м'яч у власні ворота.

Однак, після перерви гості зуміли дотиснути "Чорноморець". Хоча "моряки" забили першими зусиллями Бадібанги. Підвів одеситів Гучек, який згодом зіграв рукою у власному штрафному – пенальті та пряма червона. До позначки підійшов Таллес і впевнено реалізував одинадцятиметровий. Під завісу же зустрічі Плюман виконав справжній шедевр, закрутивши з дистанції м'яч у дальній кут.

Завдяки перемозі "Рух" закріпився в топ-5 чемпіонату України. Львів'яни набрали 24 очки. "Чорноморець" натомість залишився на 7-й сходинці (19 пунктів), а ЛНЗ піднявся на 10-те місце (16).