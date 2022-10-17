УПЛ сменила время одного из матчей восьмого тура

Матч "Черноморец" – "Заря" состоится во вторник, 18 октября. Старт поединка назначен на 15:00.

Поединок одесситов и луганцев примет стадион "Колос" в Ковалевке Киевской области. Эта же арена станет временной домашней для харьковского "Металлиста 1925" в среду, 19 октября. Там команда Валерия Кривенцова примет закарпатский "Минай".

Перед 8-м туром "Заря" идет на 7-й строчке в УПЛ, имея в активе 10 очков. "Черноморец" – последний с двумя набранными пунктами. Седьмой тур обе команды пропустили.

Накануне "Шахтер" выиграл Классическое у "Динамо" во Львове. Забитыми в составе "горняков" мячами отличились Зубков, Мудрик и Сикан. Гол Ваната оказался единственным для "бело-синих".