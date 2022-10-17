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УПЛ змінила час одного з матчів восьмого туру

Фото: "Чорноморець" і "Зоря" розпочнуть в інший час (zarya-lugansk.com)
Автор: Антон Федорців

Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила змінити час початку поєдинку 8-го туру між одеським "Чорноморцем" і луганською "Зорею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Матч "Чорноморець" – "Зоря" відбудеться у вівторок, 18 жовтня. Старт поєдинку призначений на 15:00.

Двобій одеситів і луганців прийме стадіон "Колос" у Ковалівці на Київщині. Ця ж арена стане тимчасовою домашньою для харківського "Металіста 1925" у середу, 19 жовтня. Там команда Валерія Кривенцова прийме закарпатський "Минай".

Перед 8-м туром "Зоря" йде на 7-й сходинці в УПЛ, маючи в активі 10 очок. Натомість "Чорноморець" – останній із двома набраними пунктами. Сьомий тур обидві команди пропустили.

Напередодні "Шахтар" виграв Класичне в "Динамо" у Львові. Забитими в складі "гірників" м'ячами відзначилися Зубков, Мудрик і Сікан. Гол Ваната виявився єдиним для "біло-синіх".

До слова, раніше "Дніпро-1" переграв "Рух" на виїзді та залишився лідером УПЛ.

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