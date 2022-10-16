УПЛ: "Днепр-1" в последней атаке вырвал победу над "Рухом"

Фестивалем голов и разноцветных карточек завершилась встреча львовского "Руха" и "Днепра-1" в рамках 7-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Рух" – "Днепр-1" – 2:3

Голы: Довгий, 30, Таллес, 52 – Довбик, 45+1 (пенальти), Гуцуляк, 59, Логинов, 90+5

Удаления: Роман, 58 (Р, вторая желтая карточка), Слюсар, 78 (Р, вторая желтая карточка)

Стартовый отрезок поединка команды потратили на разведку. Но уже первый продуманный подход хозяев к воротам "Днепра-1" мог окончиться голом. Валеф неудачно среагировал на прострел Климчука, но Довгий не смог завершить атаку.

"Спортклубовцы" ответили дальним ударом от Пихаленка. Однако выстрел хавбека сборной Украины прошел над воротами. А в середине тайма он же на дальнем углу штрафного головой завершал атаку "Днепра-1", но пробил рядом со штангой.

Правда, между этими эпизодами гости успели пропустить. Это Довгий из пределов штрафной в падении метко замкнул прострел Бойчука с правого края. Отыгрались днепровцы крайне банально перед перерывом – Дидык снес Громова, а Довбик переиграл Панькива с 11-метровой отметки.

Крайне богатой на события стали первые четверть часа во втором тайме. На 52-й минуте опасность во время очередного флангового прострела Бойчука неудачно попытался ликвидировать Адамюк – центрбек "Днепра-1" вынес мяч прямиком на Таллеса, с лета расстрелявшего ворота Валефа.

"Спортклубовцы" добавили в атаке после второго пропущенного мяча. Как следствие, оборона "Руха" дала трещину – Роман на фланге грубо сыграл против Назаренко, увидел перед собой второй "горчичник" и оставил хозяев в меньшинстве на решающие полчаса с лишним.

За грубость львовян "Днепр-1" наказал сразу. Пихаленок мастерски навесил со стандарта в штрафную "Руха", где Гуцуляк головой направил мяч в дальний угол ворот – 2:2!

После этого днепровцы прогнозируемо зажали соперника на собственной половине и начали "грузить" штрафную площадку "Руха". Но к реальным моментам дело доходило крайне редко. Даже второе удаление в составе хозяев (досрочно отдыхать ушел Слюсар) положение дел сильно не изменило.

Но все же "Днепр-1" в последний момент сумел вырвать победу. На пятой добавленной арбитром минуте Логинов оказался перед пустыми воротами и замкнул прострел Горбунова с левого фланга. В активе "спортклубовцев" 6 побед в шести матчах чемпионата.