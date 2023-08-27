"Шахтер" в меньшинстве переиграл "Колос" и вышел в лидеры Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

"Колос" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Удаление: Гочолейшвили, 38 (Ш, прямая красная карточка)

В дебюте встречи "горняки" дважды создали опасность со стандартов. Козик пробил головой после углового в защитника, а на добивании отправил мяч выше ворот. Матвиенко же очередную подачу от углового флажка направил мимо дальней штанги.

Повел "Шахтер" на 25-й минуте. К организации голевой атаки присоединились четыре исполнителя команды Патрика ван Леувена. На финише выпада "горняков" Крыськив прострелил вдоль ворот, Сикан то ли не смог ударить, то ли продлил дальше, а Назарина пробил в пустые ворота.

Вернуть интригу в поединок решил Гочолейшвили. Защитник грубо въехал в Богданова и после вмешательства VAR получил прямую красную карточку. Удаление грузина стало уже четвертым в составе "Шахтера" за пять туров чемпионата.

Впрочем, "горняки" сумели закрепить свое преимущество еще до перерыва. Гол в раздевалку чемпион Украины оформил на второй добавленной арбитром минуте. Это Крыськив классным пасом вывел на ударную позицию Кащука, а тот в касание переиграл кипера "хлеборобов" Фесюна.

Во второй половине "Колос" заиграл активнее. Уже в начале тайма Демченко оказался с мячом по центру ворот после передачи Лучкевича, но пробил выше рамки. В свою очередь Мякушко устроил сольный проход с ударом мимо штанги.

Впоследствии дважды в течение нескольких минут в эпицентре событий оказался Салабай. Сначала молодой нападающий пробил через себя с отскока в пределах штрафной – Ризнык вытащил мяч из-под перекладины. А во втором эпизоде вратарь "горняков" вытянул удар "хлебороба" головой.

Но постепенно игра успокоилась. Финального штурма от "Колоса" зрители так и не дождались, так что "Шахтер" отпраздновал третью победу в сезоне. "Горняки" вышли в лидеры первенства (11 очков). Ковалевцы же оказались на 5-й строчке (8 пунктов).