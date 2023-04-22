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УПЛ: "Верес" и "Минай" не смогли определить победителя

Фото: "Верес" и "Минай" не смогли определить победителя в матче УПЛ (upl.ua)
Автор: Иван Носальский

"Верес" сыграл вничью с "Минайем" на домашней арене в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Верес" - "Минай" - 1:1

Первый тайм матча был безрезультатным, команды не смогли открыть счет.

Голы начались только на 54-минуте - атака команды из Ровно стала результативной благодаря точному удару Андрея Близниченко. Он оказался первым на добивании после удара Геннадия Пасича.

Но преимущество "Вересу" долго удерживать не удалось. Уже через шесть минут форвард "Миная" Егор Твердохлеб реализовал возможность сравнять счет.

В результате "Минай" поднялся на 10-е место в таблице, а "Верес" - идет на 12-й позиции.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 22 апреля, полтавская "Ворскла" смогла заработать три очка по итогам матча против харьковского "Металлиста".

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