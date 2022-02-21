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Зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення

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Барселона, Понеділок 21 лютого 2022 11:31
Зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення Фото: П'єр-Емерік Обамеянг (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Андрій Вирва

Форвард "Барселони" П'єр-Емерік Обамеянг став автором унікального досягнення.

32-річний габонець забив три голи у матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії проти "Валенсії", який його команда виграла з рахунком 4:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Squawka Football.

Обамеянг став першим гравцем у XXI столітті, якому вдалося оформити хет-трик в іспанській Ла Лізі, англійській Прем'єр-Лізі, німецькій Бундеслізі та французькій Лізі 1.

Для габонця це 12 хет-трик зроблений в топ-чемпіонатах.

Раніше форвард виступав за "Сент-Етьєн", дортмундську "Борусію" та "Арсенал".

Нагадаємо, що команда Леброна Джеймса перемогла в Матчі всіх зірок НБА-2022.

Додамо, що вчора завершилась Олімпіада, можете прочитати підсумки дня 20 лютого та фінальний медальний залік.

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