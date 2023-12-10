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УПЛ: "Рух" расписал ничью с "Ворсклой", "Черноморец" переиграл "Колос"

Фото: "Движение" не удержало победу над "бело-зелеными" (facebook.com/fcvorskla)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" минимально обыграл "Колос" из Ковалевки, а полтавская "Ворскла" сыграла вничью с "Рухом" со Львова в 17-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 1:1

Голы: Степанюк, 83 – Рунич, 24

Удаление: Степанюк, 85 (В, вторая желтая карточка)

"Черноморец" – "Колос" – 1:0

Гол: Путря, 77 (пенальти)

 

Полтавчане в дебюте встречи выглядели интереснее, но свои возможности не использовали. В частности, Кане дважды из пределов штрафной не попал в створ ворот. Зато львовяне своим шансом в середине тайма воспользовались – Рунич головой в упор замкнул навес Пастуха.

"Ворскла" могла забить в ответ еще до перерыва. Степанюк с нескольких метров не попал в ворота после передачи Кане, а сам малиец не сумел воспользоваться пасом Степанюка. Впрочем, последний вырвал ничью для хозяев под занавес поединка, когда нападающий с разворота положил в дальний угол.

В Одессе "моряки" провели первый тайм с "Колосом" в сплошной борьбе. Изредка у обеих команд возникали полумоменты, но до подлинной опасности дело доходило крайне редко. Разве что нападающий "Черноморца" Штогрин пробил головой в сетку с внешней стороны, а "хлебороб" Демченко размял Варакуту выстрелом из центра штрафной.

По тому же сценарию развивались события и во второй половине. Но "моряки" сумели вырвать домашнюю победу. Не обошлось без везения – голкипер "Колоса" Фесюн не успел перехватить мяч у Васильева и "привез" одиннадцатиметровый. К отметке подошел Путря и уверенно открыл счет. Команда Романа Григорчука его удержала.

"Рух" поднялся на 5-е место, имея в активе 26 очков. Тем временем "Ворскла" (23 пункта), "Черноморец" (22) и "Колос" (21) расположились рядом в пределах топ-10. Эта четверка команда ушла на зимнюю паузу.

К слову, ранее "Шахтер" одержал победу над "Вересом" и будет зимовать на 4-й строчке УПЛ.

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