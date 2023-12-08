"Шахтер" уверенно одолел "Верес" и будет зимовать за пределами топ-3 Премьер-лиги
Донецкий "Шахтер" оформил домашнюю победу над ровненским "Вересом" в 17-м туре чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 17-й тур
"Шахтер" – "Верес" – 2:0
Голы: Сезар, 14 (автогол), Зубков, 69
Нереализованный пенальти: Зубков, 51 (Ш)
"Горняки" с первых минут перешли на половину поля гостей. Не заставили себя ждать и моменты – на 8-й минуте Сикан пробил в руки вратарю после паса Крыськива. А на 16-й "Шахтер" повел в счете, когда тот же Крыськив с рикошетом от Сезара замкнул прострел Зубкова.
Последний мог удвоить преимущество чемпиона в середине тайма, но с его выстрелом в ближний угол справился Паст. Впоследствии "горняки", очевидно, сознательно отдали мяч "Вересу". Однако ровенчане до конца первой половины так и не смогли организовать настоящий момент.
Зато вполне могли пропустить на старте второй 45-минутки. Но гостям до поры до времени везло. Сначала Зубков не реализовал одиннадцатиметровый рукой за игру. Дальше гол Сикана отменили из-за офсайда. Еще один выпад форварда вовремя заблокировал Сезар.
Но второй гол "Шахтера" откровенно назрел. Настоящим шедевром за неудачный пенальти реабилитировался Зубков. Прострел Гочолейшвили вынесли именно на украинца, а тот с отскока роскошно закрутил в дальний верхний угол – 2:0.
"Горняки" могли довести счет до разгромного. Свои возможности упустили Келси (трижды) и Эгиналдо. В конце концов и двух забитых мячей команде Марино Пушича хватило для комфортной победы. "Шахтер" набрал 31 очко и до весны будет на 4-й строчке УПЛ. "Верес" же набрал всего 12 пунктов и идет на 14-й позиции.
К слову, накануне "Динамо" дома обыграло "Металлист 1925" в перенесенном поединке УПЛ.
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