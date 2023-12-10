УПЛ: "Рух" розписав нічию з "Ворсклою", "Чорноморець" переграв "Колос"

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 1:1

Голи: Степанюк, 83 – Руніч, 24

Вилучення: Степанюк, 85 (В, друга жовта картка)

"Чорноморець" – "Колос" – 1:0

Гол: Путря, 77 (пенальті)

Полтавці в дебюті зустрічі виглядали цікавіше, але свої нагоди не використали. Зокрема, Кане двічі з меж штрафного майданчика не поцілив у рамку воріт. Зате львів'яни своїм шансом у середині тайму скористалися – Руніч головою впритул замкнув навіс Пастуха.

"Ворскла" могла забити у відповідь ще до перерви. Степанюк із кількох метрів не влучив у ворота після передачі Кане, а сам малієць не зумів скористатися пасом Степанюка. Утім, останній таки вирвав нічию для господарів під завісу поєдинку, коли нападник із розвороту поклав у дальній кут.

Натомість в Одесі "моряки" провели перший тайм із "Колосом" у суцільній боротьбі. Зрідка в обох команд виникали напівмоменти, але до справжньої небезпеки справа доходила вкрай рідко. Хіба що нападник "Чорноморця" Штогрін пробив головою у сітку зі зовнішнього боку, а "хлібороб" Демченко розім'яв Варакуту пострілом із центру штрафного.

За тим же сценарієм розвивалися події і в другій половині. Та "моряки" таки зуміли вирвати домашню перемогу. Не обійшлося без везіння – голкіпер "Колоса" Фесюн не встиг перехопити м'яч у Васильєва та "привіз" одинадцятиметровий. До позначки підійшов Путря і впевнено відкрив рахунок. Команда Романа Григорчука його втримала.

"Рух" піднявся на 5-те місце, маючи в активі 26 очок. Тим часом "Ворскла" (23 пункти), "Чорноморець" (22) і "Колос" (21) розташувалися поруч у межах топ-10. Ця четвірка команда пішла на зимову паузу.