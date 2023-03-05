УПЛ: "Рух" двумя голами отправил "Металлист" в зону переходных матчей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Металлист" – "Рух" – 1:2

Голы: Панасенко, 49 – Климчук, 18, Карабин, 77

В дебюте активны были обе команды. Харьковчане и львовяне пытались отвечать своими атаками на каждый выпад соперника. Больше всего старался Климчук. Нападающий "Руха" упустил две возможности в первые 15 минут, когда не подружился с прицелом.

Но вполне реабилитировался форвард на 18-й минуте. Мысык роскошной передачей отыскал Климчука на левом углу вратарской, а тот в борьбе с защитником мощным ударом оставил не у дел Ермолова.

До перерыва оппоненты вообще забыли о центре поля. Однако атакам "Металлиста" и "Руха" каждый раз чего-то не хватало. Два выпада того же Климчука на подступах к воротам останавливали защитники. В свою очередь с ударом форварда харьковчан Прядуна справился ветеран Панькив.

Отыгрался "Металлист" на старте второй половины. Помог номинальным хозяевам лонгболл на Бойчука, который выиграл второй этаж и сбросил под удар Панасенко. Тот с рикошетом от Веремиенко, дезориентировавшем кипера, отправил мяч в левый угол – 1:1.

Забитый мяч добавил подопечным Перицы Огненовича воодушевления. Харьковчане еще несколько раз пытались нагнетать опасность у ворот Панькива. Однако ни одна из этих попыток так и не стала успешной. Зато "Рух" сумел воспользоваться своей возможностью.

Решающий мяч львовяне оформили на 77-й минуте. Мизюк не смог остановить передачу на Соломона-Отабора, а тот вытащил Ермолова на себя и отбросил партнеру в сторону. Точному выстрелу Карабина не сумел помешать тот же Мизюк...

Благодаря выездной победе "Рух" поднялся на 10-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков. У "Металлиста" осталось 16 пунктов. Харьковский коллектив опустился в зону переходных матчей за выживание.