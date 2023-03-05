УПЛ: "Рух" двома голами відправив "Металіст" до зони перехідних матчів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 16-й тур

"Металіст" – "Рух" – 1:2

Голи: Панасенко, 49 – Климчук, 18, Карабін, 77

У дебюті активними були обидві команди. Харків'яни та львів'яни намагалися відповідати своїми атаками на кожен випад суперника. Найбільше старався Климчук. Нападник "Руха" змарнував дві нагоди в перші 15 хвилин, коли не потоваришував із прицілом.

Та сповна реабілітувався форвард на 18-й хвилині. Мисик розкішною передачею відшукав Климчука на лівому куті воротарського майданчика, а той у боротьбі з оборонцем потужним ударом залишив поза справами Єрмолова.

До перерви опоненти взагалі забули про центр поля. Однак, атакам "Металіста" та "Руха" щоразу чогось бракувало. Два випади того ж Климчука на підступах до воріт зупиняли оборонці. Натомість із ударом форварда харків'ян Прядуна впорався ветеран Паньків.

Відігрався "Металіст" на старті другої половини. Допоміг номінальним господарям лонгбол на Бойчука, який виграв другий поверх і скинув під удар Панасенку. Той із рикошетом від Веремієнка, що дезорієнтував кіпера, відправив м'яч у лівий кут – 1:1.

Забитий м'яч додав підопічним Періци Огнєновіча наснаги. Харків'яни ще кілька разів намагалися нагнітати небезпеку біля воріт Паньківа. Проте, жодна з цих спроб так і не стала успішною. Натомість "Рух" зумів скористатися своєю нагодою.

Вирішальний м'яч львів'яни оформили на 77-й хвилині. Мизюк не зумів зупинити передачу на Соломона-Отабора, а той витягнув Єрмолова на себе та відкинув партнеру вбік. Точному пострілу Карабіна не зумів завадити той же Мизюк...

Завдяки виїзній перемозі "Рух" піднявся на 10-те місце в чемпіонаті, маючи в активі 17 очок. У "Металіста" залишилося 16 пунктів. Харківський колектив опустився в зону перехідних матчів за виживання.