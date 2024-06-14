УПЛ раздала призы сезона: "Шахтер" и здесь опередил "Динамо"
Клубы-участники украинской Премьер-лиги выбрали из себя лучших по итогам сезона 2023/24 в пяти номинациях. В двух самых престижных победил донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
УПЛ назвала лучших арбитра, вратаря, тренера, молодого игрока и футболиста в прошлом сезоне. Лауреатов определили по итогам анкетирования клубов лиги.
"Шахтер" выиграл номинации лучшего тренера и лучшего футболиста. Призы достались Марино Пушичу и Георгию Судакову, приложившимся к завоеванию чемпионского титула "горняками". Награда же лучшему молодому исполнителю досталась вингеру львовского "Движения" Илье Кваснице.
Тем временем лучшим вратарем турнира стал Георгий Бущан. Голкипер киевского "Динамо" опередил в голосовании коллег из "Шахтера" и "Колоса" из Ковалевки - Дмитрия Резника и Кирилла Фесюна. Оба в следующем сезоне будут защищать цвета "горняков". Лучшим арбитром стал киевлянин Николай Балакин.
Фото: Лауреаты сезона 2023/24 УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)
Ранее ЛНЗ назначил экс-тренера "Шахтера" главным тренером. Олега Дулуба в должности сменил Андрес Карраско. Испанец работал с командой U-19 "горняков" в сезоне 2018/19.
К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.