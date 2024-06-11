Середняк УПЛ сделал экс-тренера "Шахтера" наставником команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

46-летний специалист занял вакантную должность наставника "семенников". Накануне руководство черкащан отправило в отставку белоруса Олега Дулуба.

Карраско вернется в Украину из чемпионата Грузии. Там он работал с местным грандом – тбилисским "Динамо". В грузинскую столицу испанский тренер перебрался в январе 2022 года на роль тренера академии, а в августе прошлого возглавил первую команду.

В прошлом сезоне "Динамо" с Карраско во главе финишировал вторым в Лиге Эровнули, отстав от одноклубников из Батуми всего на три очка. В нынешней кампании (чемпионат Грузии играют по системе "весна-осень" – ред.) тбилисцы идут только пятыми.

ЛНЗ начал дебютный сезон в Премьер-лиге под руководством Александра Ковпака. Его уволили после пяти туров, в которых черкащане одержали только одну победу. Зато с Дулубом во главе ЛНЗ набрал 38 очков и сенсационно финишировал на 7-й строчке.

Кто такой Андрес Карраско

Уроженец каталонского городка Олердола, карьеру тренера начал в "Барселоне". В 1999-2011 гг. работал с юношескими командами "блаугранас".

После завершения сотрудничества с "Барсой" впервые оказался в Грузии. В 2011-2012 гг. руководил молодежным департаментом тбилисского "Динамо", а в 2013-2014 гг. занимал аналогичную должность в "Сабуртало". Между этими должностями успел поработать с молодежью "Малаги".

В 2014 году стал ассистентом главного тренера "Сабаделя" Алекса Гарсии. Позже работал помощником австралийца Тони Поповича в структуре "Вестерн Сидней" и турецкого "Карабюкспора". В 2018-2019 гг. работал с командой U-19 донецкого "Шахтера". С Карраско во главе "горняки" финишировали третьими в группе Юношеской лиги УЕФА и проиграли чемпионский титул сверстникам из киевского "Динамо".

После увольнения из "Шахтера" трудоустроился в Кувейте. Там работал со сборной U-23 и национальной командой (6 матчей).