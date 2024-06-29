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УПЛ презентовала календарь на новый сезон: когда старт и первое Классическое

Фото: "Динамо" и "Шахтер" встретятся осенью (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига сформировала расписание матчей сезона 2024/25. Новая кампания начнется в начале августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Элитный дивизион утвердил базовые даты календаря грядущего сезона. Старт чемпионата запланирован на 3 августа, а базовой датой финального тура стало 24 мая.

Донецкий "Шахтер" начнет защиту титула с выездного поединка против полтавской "Ворсклы". В свою очередь киевское "Динамо" в стартовом туре будет гостить у "Александрии". Новичка Премьер-лиги – львовские "Карпаты" – ждет выезд в Ровно к "Вересу".

Теневым центральным противостоянием 1-го тура будет матч "Руха" против "Полесья" из Житомира. Львовяне на финише прошлого сезона проиграли "полесским волкам" гонки за пятым местом, что вывело житомирян в квалификацию Лиги конференций.

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве. Базовая дата – 26 октября. Второй матч отечественных грандов состоится в конце апреля.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги сезона 2024/25:

  • "Александрия" – "Динамо"
  • "Ворскла" – "Шахтер"
  • "Кривбасс" – "Черноморец"
  • "Днепр-1" – ЛНЗ
  • "Заря" – "Ингулец"
  • "Верес" – "Карпаты"
  • "Рух" – "Полесье"
  • "Оболонь" – "Колос"

К слову, ранее "Динамо" представило три комплекта формы на следующий сезон.

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