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"Динамо" показало комплекты формы на новый сезон: яркие фото духа Киева и патриотизма

Киев, Среда 19 июня 2024 10:44
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"Динамо" показало комплекты формы на новый сезон: яркие фото духа Киева и патриотизма Фото: Основная форма "бело-синих" в сезоне 2024/25 (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" презентовали новые варианты игровой экипировки на грядущий сезон. Они вдохновлены культурным наследием Украины, энергетикой столицы и патриотической символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Столичный гранд получил три комплекта формы – домашний, выездной и альтернативный. Традиционно бело-синие цвета американская компания New Balance использовали для основной экипировки.

"Эта форма сочетает современную спортивную одежду с вечными традициями. Орнаменты, повторяющие элементы вышиванки подчеркивают мастерство и искусство, свойственные как национальной культуре, так и футболу в исполнении динамовских звезд разных поколений", – говорится в презентации.

Выездной комплект выполнен в сине-желтых цветах флага Украины. Третья форма – изумрудно-зеленая с элементами золотого. При ее создании дизайнеры вдохновлялись городской атмосферой – киевскими холмами, куполами храмов и зелеными парками.

Старт продаж новой формы "Динамо" запланировало на 20 июня. Экипировку будут продавать в официальных интернет-магазинах "бело-синих", клубном оффлайн-магазине и в отдельных торговых точках New Balance.

Фото: Игровые формы "Динамо" на сезон 2024/25 (facebook.com/fcdynamoua)

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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